У Кремлі не визначилися, чи обговорювали Путін із Трампом санкції
Заяви прес-секретаря російського лідера за підсумками перших переговорів Володимира Путіна з Дональдом Трампом щодо санкцій проти РФ суперечливі.
Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков в своєму Twitter зробив два суперечливі заяви з приводу обговорення антиросійських санкцій під час першої телефонної розмови двох лідерів.
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Майже одночасно з прес-релізом за підсумками розмови двох президентів Пєсков повідомив: "Путін і Трамп обговорили санкції: "підкреслили важливість відновлення взаємовигідних торгово-економічних зв'язків".
Путін і Трамп обговорили санкції: "підкреслили важливість відновлення взаємовигідних торгівельно-економічних зв'язків"— Дмитро Пєсков (@peskov_official) January 28, 2017
Заз кілька годин Дмитро Пєсков заявив, що "Путін і Трамп не обговорювали тему скасування санкцій".
Путін і Трамп не обговорювали тему скасування санкцій.— Дмитро Пєсков (@peskov_official) January 28, 2017
Прес-служба Кремля в офіційному релізі по переговорах питання санкцій прямо не згадує.
«Підкреслювалася важливість відновлення взаємовигідних торгово-економічних зв'язків між діловими колами двох країн, що могло б додатково стимулювати поступальний і сталий розвиток двосторонніх відносин», - розповіли в прес-службі, зазначивши, що президенти збираються опрацювати можливі строки і місце проведення їх особистої зустрічі.
Раніше і сам Дональд Трамп заявив, що говорити про скасування санкцій "занадто рано".