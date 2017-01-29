Трамп підписав "історичний" указ про заборону лобіювання в США

Дональд Трамп підписав указ про заборону чиновникам лобіювати в США інтереси іноземних урядів і ввів п'ятирічну заборону на інші види лобіювання. Про це повідомляє АР.

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Представники адміністрації вже охарактеризували цей указ як історичний. У той же час відзначається, що поки незрозуміло, як реалізувати його вимоги.

Трамп заявив, що люди, які хочуть допомогти йому в його спробі "знову зробити Америку Великою" повинні сфокусуватися на тому, що вони можуть зробити для американського народу, а не на прибутку, який вони зможуть отримати з торгівлі своїм впливом після служби в уряді.

Нагадаємо, раніше в Адміністрації Петра Порошенка повідомили, що для лобіювання своїх інтересів у США Україна залучила компанію BGR Group, однак її послуги оплачуються за підтримки донорів, а не з держбюджету.