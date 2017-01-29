Екс-міністр освіти Амон став переможцем праймеріз Соцпартії на виборах президента Франції
22:48, 29 січня 2017Світ
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Колишній міністр освіти Бенуа Амон став у неділю переможцем праймеріз Соціалістичної партії і буде висунутий її офіційним кандидатом на виборах президента Франції.
Бенуа Амон / REUTERS
Як передає ТАСС, про це свідчать попередні результати голосування, оголошені сьогодні у штабі комісії з проведення праймеріз.
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Амон отримав 58,65% голосів, тоді як його суперник, колишній прем'єр-міністр Франції Манюель Вальс поступився йому з результатом у 41,35%. У першому турі Бенуа Амон випереджав Вальсу лише на 5%.
Раніше УНІАН повідомляв, що колишній міністр освіти Франції Бенуа Амон і колишній прем'єр-міністр країни Мануель Вальс стали лідерами за підсумками першого туру праймеріз соціалістів у Франції.
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