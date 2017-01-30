Саудівська Аравія підтримує ідею Трампа створити зони безпеки в Сирії

Про це заявили в Білому домі, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

«Президент [США] звернувся з проханням і король погодився підтримати ідею безпечних зон в Сирії та Ємені, а також ініціативу допомоги біженцям», — йдеться в заяві.

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За даними агентства лідери двох країн домовилися зміцнити спільні зусилля по боротьбі з бойовиками угруповання «Ісламська держава».

Також вони домовилися про необхідність вирішення «дестабілізуючої регіональної діяльності Ірану».

Як повідомляв УНІАН, Саудівська Аравія з оптимізмом очікує приходу до влади адміністрації Дональда Трампа і підтримує заявлені ним пріоритети у зовнішній політиці США.