Саудівська Аравія підтримує ідею Трампа створити зони безпеки в Сирії
Король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом підтримав створення зон безпеки в Сирії та Ємені.
Про це заявили в Білому домі, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.
«Президент [США] звернувся з проханням і король погодився підтримати ідею безпечних зон в Сирії та Ємені, а також ініціативу допомоги біженцям», — йдеться в заяві.
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За даними агентства лідери двох країн домовилися зміцнити спільні зусилля по боротьбі з бойовиками угруповання «Ісламська держава».
Також вони домовилися про необхідність вирішення «дестабілізуючої регіональної діяльності Ірану».
Як повідомляв УНІАН, Саудівська Аравія з оптимізмом очікує приходу до влади адміністрації Дональда Трампа і підтримує заявлені ним пріоритети у зовнішній політиці США.