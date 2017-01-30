У Нігерії помер багатоженець-рекордсмен: після смерті залишив 130 дружин і понад 200 дітей

Про це пише Русская служба BBC.

Белло Мохаммед Абубакар помер у своєму будинку в суботу від захворювання, яке не називається. На його похорон у неділю зібралася величезна юрба людей.

Як повідомляє газета Nigeria's Daily Trust, в 2008 році, коли Абубакар став медійною особистістю, у нього було 86 дружин, а на момент смерті - вже 130.

За даними газети, деякі його дружини вагітні. Видання пише, що у проповідника залишилися 203 дитини.

Кілька дружин проповідника дев'ять років тому розповіли Бі-бі-сі, що познайомилися з Мохаммедом Абубакаром, коли прийшли до нього з надією отримати зцілення від хвороб. За їх слів, завдяки допомозі Абубакара вони дійсно позбавилися від своїх недуг.

"Я їх не шукаю - вони самі приходять до мене. Я сприймаю це як веління Аллаха і просто одружуюся", - розповів проповідник. Деякі дружини набагато молодше його дітей.

Одна з дружин проповідника, Ганіат, розповіла Бі-бі-сі, що познайомилася з Мохаммедом Абубакаром, коли ще була школяркою - мати привела її до проповідника, щоб отримати пораду у лікуванні хвороби. Після консультації надійшла пропозиція про заміжжя.

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"Я відповіла, що не можу вийти заміж за чоловіка, але він сказав, що так велить Аллах", - розповідала Ганіат в 2008 році. На той момент вона була заміжня за проповідником 20 років.

Більшість мусульманських богословів сходяться на думці, що Коран дозволяє мусульманину мати не більше чотирьох дружин за умови, що він зможе їх забезпечувати і приділяти їм рівну увагу. Однак Абубакар посилався на те, що Коран не передбачає покарання для людини, у якого більше чотирьох дружин.