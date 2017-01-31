Трамп поверне ЦРУ до складу Ради нацбезпеки США
05:16, 31 січня 2017Світ
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Президент США Дональд Трамп збирається реорганізувати структуру Ради національної безпеки США, додавши до її складу Центральне розвідувальне управління (ЦРУ).
Глава ЦРУ Майк Помпео / REUTERS
Про це в ході брифінгу розповів офіційний представник Білого дому Шон Спайсер, пише РБК з посиланням на Reuters.
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ЦРУ, як нагадав Спайсер, вийшло з Ради національної безпеки в 2005 році.
Однак тепер Трамп реорганізує структуру «з поваги до директора розвідувального управління Майку Помпео і інших співробітників служби», заявив представник адміністрації американського лідера.
Раніше УНІАН повідомляв, що Сенат США затвердив Майка Помпео на посаду директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ).
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