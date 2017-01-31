Трамп поверне ЦРУ до складу Ради нацбезпеки США

Про це в ході брифінгу розповів офіційний представник Білого дому Шон Спайсер, пише РБК з посиланням на Reuters.

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ЦРУ, як нагадав Спайсер, вийшло з Ради національної безпеки в 2005 році.

Однак тепер Трамп реорганізує структуру «з поваги до директора розвідувального управління Майку Помпео і інших співробітників служби», заявив представник адміністрації американського лідера.

Раніше УНІАН повідомляв, що Сенат США затвердив Майка Помпео на посаду директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ).