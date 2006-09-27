ЦВК РФ заборонив проводити референдум про третій термін Путіна
11:32, 27 вересня 2006Світ
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Рішення ухвалене на засіданні
Центрвиборчком РФ відхилив ініціативу проведення загальноросійського референдуму з питання про третій президентський термін.
Як передає кореспондент РІА Новости, таке рішення ухвалене в середу на засіданні ЦВК.
В ухвалі Центрвиборчкому мовиться, що питання про третій термін для президента не може бути винесене на референдум, оскільки не відповідає вимогам частин 6 і 7 статті 6 Федерального конституційного закону.
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