ЦВК РФ заборонив проводити референдум про третій термін Путіна

Центрвиборчком РФ відхилив ініціативу проведення загальноросійського референдуму з питання про третій президентський термін.

Як передає кореспондент РІА Новости, таке рішення ухвалене в середу на засіданні ЦВК.

В ухвалі Центрвиборчкому мовиться, що питання про третій термін для президента не може бути винесене на референдум, оскільки не відповідає вимогам частин 6 і 7 статті 6 Федерального конституційного закону.