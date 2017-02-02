"Проти великого і жахливого": у Британії готуються до найбільшої акції протесту в історії Королівства

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на The Guardian.

"Музиканти, депутати, активісти та гумористи обіцяють провести найбільшу демонстрацію в історії Великобританії в знак протесту проти візиту Дональда Трампа в Британії", - зазначає видання.

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Активісти вважають політичні дії Трампа "небезпечними і спірними", зокрема щодо заборони громадянам семи країн в'їзду в США.

За інформацією The Guardian, противники візиту Трампа сподіваються мобілізувати понад 1 млн людей на вулицях Лондона, щоб президент США почув їх. Однак дата проведення акції ще не визначена.

"Це наш обов'язок, як громадян, висловитися. Ми виступаємо проти цього державного візиту до Британії і заявляємо про проведення однієї з найбільших демонстрацій в історії Великобританії, щоб дати нашому уряду, і всім у світі зрозуміти, що цей візит не від нашого імені", - йдеться в листі.

Раніше повідомлялося, що британський уряд не скасує державний візит в країну президента США Дональда Трампа, оскільки такий крок "перекреслить" всі домовленості, досягнуті британським прем'єр-міністром Терезою Мей під час її візиту в США.