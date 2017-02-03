Пентагон пообіцяв "нищівну відповідь" у разі ядерної атаки КНДР

Про це заявив голова Пентагону Джеймс Меттіс під час свого візиту до Південної Кореї, передає Русская служба ВВС.

"Будь-який напад на США або на наших союзників будуть відзеркалені, та будь-яке використання ядерної зброї не залишиться без відповіді, яка буде ефективною і нищівною", - заявив Меттіс перед зустріччю зі своїм колегою з Південної Кореї Хан Мін Ку.

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Візит в Сеул став для Меттіса першою закордонною поїздкою в якості міністра оборони США. У четвер новий голова Пентагону також провів переговори з прем'єр-міністром Південної Кореї Хван Ге Аном, який виконує обов'язки глави держави, а також з президентським радником з питань безпеки Кім Гван Чжином.

За словами Меттіса, візит у столицю Південної Кореї покликаний підкреслити прихильність США існуючим між Вашингтоном і Сеулом союзницьким зобов'язанням.

Хан Мін Ку, в свою чергу підкреслив, що союзники підтвердили свою тверду рішучість залишатися непохитними перед різними викликами і перед обличчям супротивників.

Як відомо, раніше США посилили санкції проти КНДР.