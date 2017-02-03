Злостивість і прогнози про крах євро збентежили євродепутатів: вимагають відмовити кандидату в посли США

Про це повідомляє "ЕвроПравда" з посиланням на EurActiv.

Керівник групи ЄНП у Європарламенті Манфред Вебер і його колега з ALDE Гі Верхофстадт направили листа президенту Європейської ради Дональду Туску, в якому закликали відмовити у призначенні Маллока.

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Вебер та Верхофстадт процитували висловлювання Маллока, який заявив про намір "приборкати блок", так само як СРСР був повалений на початку 1990-х років.

Крім того, минулого тижня Маллок заявив, що єдину європейську валюту чекає крах протягом найближчих 18 місяців.

"Ці заяви показують позамежну злостивість з приводу цінностей, що визначають цей Європейський Союз. Від імені нашої політичної групи в Європейському парламенті ми закликаємо Вас не приймати повноваження щодо акредитації пана Маллока, він не повинен бути запропонований в як посол США в ЄС", - йдеться в листі.