Вбивство 39 осіб в стамбульському клубі: терорист розповів, як вибрав місце для атаки в новорічну ніч

В ході допиту в поліції, фрагменти з якого призводить Hurriyet, Абдулкадір Машаріпов повідомив, що він отримував вказівки з сирійського міста Ракка, яке вважається головним оплотом терористичної організації "Ісламська держава", передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Я прийшов на площу Таксім, але заходи безпеки були дуже високими, і провести напад там було неможливо. Я отримав інструкції шукати інше місце. [Нічний клуб] Reіna здався мені підходящим для цього, там не було посиленої охорони", - цитує видання показання Машаріпова.

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Про його затримання стало відомо 17 січня. За даними турецької влади, Машаріпов приїхав до Туреччини нелегально у січні 2016 року.

Він визнав свою провину, а його відбитки пальців співпали з виявленими на місці злочину.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 1 січня зловмисник відкрив вогонь біля входу в популярний нічний клуб Reіna в Стамбулі: спочатку він застрелив поліцейського, а потім продовжив стрілянину в приміщенні. В результаті нападу 39 осіб загинули та 65 були поранені.

Відповідальність за теракт узяла на себе "Ісламська держава".