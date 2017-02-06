При пожежі на сході Китаю загинули 18 осіб - ЗМІ
00:14, 06 лютого 2017Світ
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Не менше 18 осіб загинули в результаті пожежі в масажному салоні в провінції Чжецзян на сході Китаю.
Люди вистрибують з другого поверху охопленого вогнем будинку / скріншот відео
Про це повідомляє Медуза з посиланням на «Женьмінь жибао». Не менше двох осіб постраждали.
На кадрах телеканалу CGTN видно, як люди вистрибують з другого поверху охопленого вогнем будинку.
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Fire claimed 18 lives in E china's foot spa was put out. Ppl trapped were trying to escape by jumping out of windows. Investigation underway pic.twitter.com/o2QPcH1Pyd— People's Daily,China (@PDChina) February 5, 2017
За даними видання, пожежа почалася близько 17:00 за місцевим часом. Офіційних повідомлень про остаточні дані щодо кількості постраждалих і загиблих поки не надходило.
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