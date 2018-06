При пожежі на сході Китаю загинули 18 осіб - ЗМІ

Про це повідомляє Медуза з посиланням на «Женьмінь жибао». Не менше двох осіб постраждали.

На кадрах телеканалу CGTN видно, як люди вистрибують з другого поверху охопленого вогнем будинку.

Fire claimed 18 lives in E china's foot spa was put out. Ppl trapped were trying to escape by jumping out of windows. Investigation underway pic.twitter.com/o2QPcH1Pyd