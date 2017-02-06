При пожежі на сході Китаю загинули 18 осіб - ЗМІ

00:14, 06 лютого 2017
Світ
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Не менше 18 осіб загинули в результаті пожежі в масажному салоні в провінції Чжецзян на сході Китаю.

скріншот відео

Про це повідомляє Медуза з посиланням на «Женьмінь жибао». Не менше двох осіб постраждали.

На кадрах телеканалу CGTN видно, як люди вистрибують з другого поверху охопленого вогнем будинку.

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За даними видання, пожежа почалася близько 17:00 за місцевим часом. Офіційних повідомлень про остаточні дані щодо кількості постраждалих і загиблих поки не надходило.

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Теги: #пожежа