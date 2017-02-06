Кремль зажадав вибачень від Fox News, журналіст якого назвав Путіна вбивцею

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Ми вважаємо подібні слова з боку кореспондента Fox News неприпустимими, образливими і, чесно кажучи, хотіли б отримати вибачення на адресу президента від такої поважної телекомпанії», - заявив Пєсков.

При цьому відповідь Трампа на запитання Fox News про Путіна Пєсков залишив без коментаря.

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Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп проігнорував твердження журналіста Fox News про те, що «Путін-вбивця». Очільник американської держави заявив, що в США також «багато вбивць». «Я поважаю його. Я багатьох людей поважаю. Це не означає, що я збираюся ладнати з ним. Я говорю, що краще ладнати з Росією, ніж ні, і якщо Росія допомагає нам у боротьбі проти бойовиків ІДІЛ, що є головним протистоянням, а також ісламським тероризмом у всьому світі – це хороша річ», – сказав Трамп в інтерв'ю журналісту Біллу О'Рейлі.

Ведучий Fox News заявив, що «Путін-вбивця», на що Трамп відповів: «Є багато вбивць. У нас є багато вбивць. Що ви думаєте, наша країна настільки невинна?».

27 січня сенатор від Республіканської партії Джон Маккейн перед анонсованою телефонною розмовою Трампа з Путіним закликав президента США пам'ятати, що Путін «вбивця і бандит» і хоче бути ворогом для США.