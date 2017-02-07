Трамп порівняв стан ВМС США з флотом часів Першої Світової війни

Про це Трамп заявив під час виступу на базі американських ВПС Макдил в штаті Флорида, передає РБК.

Звіт про зустріч опублікований на сайті Білого дому.

«Наш флот знаходиться в такій же низькій точці, як і під час Першої Світової світової війни. Це було дуже давно. Цього більше не повториться, хлопці», — пообіцяв Трамп. При цьому він не уточнив, за якими критеріями була проведена ця оцінка.

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Президент нагадав про своїй попередній оцінці стану флоту, коли він охарактеризував його як «виснажена» і пообіцяв, що в майбутньому всі військовослужбовці будуть мати все необхідне обладнання, інструменти, ресурси та витратні матеріали для виконання поставлених перед ними завдань.

У той же час Трамп пообіцяв, що не буде витрачати гроші платників податків даремно і привів в приклад останні рішення щодо долі літака п'ятого покоління F-35.

«Я вже заощадив понад $700 млн, коли брав участь у переговорах з F-35. Ви знаєте про це. І я хочу подякувати Lockheed Martin і Boeing, я хочу подякувати всім компаніям, які дійсно пішли назустріч», — додав президент.