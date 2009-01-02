Представник Єврокомісії: ЄС не відчув зменшення постачання газу

Європейський Союз не відчув сьогодні зменшення постачання газу.

Як повідомляє агентство AFP з посиланням на представника Єврокомісії Феррана ТАРРАДЕЛЛАСА ЕСПУНІ, ЄС не помітив ніяких «відхилень в обсягах» газу, що постачається до ЄС через Україну.

«Цього ранку обсяги були нормальними», - сказав представник Єврокомісії.

Водночас, за його словами, Єврокомісія продовжує відстежувати розвиток подій.

Як повідомлялося, з 1 січня «Газпром» припинив поставки газу в Україну. Москва і Київ не змогли домовитися про умови нового контракту.

Сьогодні, 2 січня, офіційний представник російського «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ заявив, що Україна веде несанкціонований відбір російського газу, що йде українськими магістральними трубопроводами на експорт до Європи.

У свою чергу низка країн ЄС, зокрема ФРН, Чехія, Словаччина, Австрія, Польща, заявили, що поставки залишаються на колишньому рівні, і газ надходить в повному обсязі.