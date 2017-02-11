В Австрії шукають двійника Гітлера, якого бачили у рідному місті диктатора

В австрійському місті Браунау-на-Інні, де народився Адольф Гітлер, розшукують двійника диктатора, якого бачили там кілька разів. Про це пише Reuters.

Місцева влада перевіряє відповідну інформацію про те, що двійника із характерними вусами, зачіскою та схожому одязі, бачили у місті двічі.

"Я часто бачив цього джентльмена в Браунау і цікаво, що це значить", – повідомив газеті Oberoesterreichische nachrichten місцевий мешканець.

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В місцевій прокуратурі підтвердили інформацію про те, що чоловік, схожий на Гітлера, оголошений в розшук.

Відомо, що чоловік, ймовірно, віком від 25 до 30 років, останній раз був помічений в місцевому книжковому магазині за переглядом журналів про Другу світову війну, при цьому в місцевому барі він представився як Харальд Гітлер.

Принаймні один раз, він був сфотографований перед будинком, де народився Гітлер.

Як повідомляв УНІАН раніше, в австрійському місті Браунау-на-Інні знесуть будинок, де народився лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер.