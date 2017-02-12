Есмінець ВМС США залишив води Чорного моря

Есмінець американських ВМС Porter залишив Чорне море.

«Есмінець класу «Арлі Берк» Porter залишив Чорне море 11 лютого 2017 року після проведення операції із забезпечення безпеки в морі, спільних заходів з союзниками і партнерами, участі в міжнародних навчаннях Sea Shield 2017», — повідомляється на сайті Шостого флоту ВМС США. Читайте такожВелика Британія вперше після холодної війни відправить есмінець в Чорне море Як повідомляв УНІАН, 3 лютого есмінець американських Військово-морських сил Porter увійшов в акваторію Чорного моря.

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