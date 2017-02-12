Есмінець ВМС США залишив води Чорного моря
03:50, 12 лютого 2017Світ
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Есмінець американських ВМС Porter залишив Чорне море.
Американський есмінець залишив Чорне море / c6f.navy.mil
«Есмінець класу «Арлі Берк» Porter залишив Чорне море 11 лютого 2017 року після проведення операції із забезпечення безпеки в морі, спільних заходів з союзниками і партнерами, участі в міжнародних навчаннях Sea Shield 2017», — повідомляється на сайті Шостого флоту ВМС США.
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Як повідомляв УНІАН, 3 лютого есмінець американських Військово-морських сил Porter увійшов в акваторію Чорного моря.
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