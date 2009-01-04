Обраний президент США Барак Обама відвідає Польщу в червні цього року, повідомляє "Газета Виборча".

Коментуючи цю інформацію, прес-секретар МЗС Польщі Петро Пашковський заявив виданню, що "Обама під час телефонних переговорів з президентом (Лехом Качинським) і прем`єром (Дональдом Туском) одержав запрошення відвідати Польщу". Обраний президент США обіцяв приїхати до Польщі в 2009 році.

"Неофіційно ми говоримо про те, що йшлося про ювілейну дату (в історії Польщі) в червні", - сказав Пашковський.

У червні 2009 року в Гданьську відзначатимуть 20-і роковини перших вільних виборів, які привели до падіння комуністичного режиму в країні.

Про свою участь у святкуванні в Гданську вже заявили канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Ніколя Саркозі.

РІА “Новости”