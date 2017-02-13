Україна закликала КНДР припинити провокації, пов’язані із запуском балістичних ракет

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві МЗС України щодо запуску балістичної ракети Корейською Народно-Демократичною Республікою 13 лютого.

Згаданий крок Пхеньяна становить пряме порушення резолюцій Ради безпеки ООН, у тому числі резолюції 2321 (2016), прийнятої у листопаді 2016 року, наголошують у МЗС.

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Запуск балістичної ракети КНДР може призвести не лише до подальшої ескалації напруги на Корейському півострові, але й до подальшого розгойдування безпекової ситуації у світі.

"Україна як держава, яка добровільно позбулася ядерного потенціалу і неухильно дотримується принципів ядерного нерозповсюдження, використовуватиме всі можливі важелі впливу як непостійний член Ради безпеки ООН для повернення КНДР до міжнародного правового поля", - сказано у повідомленні.

Як відомо,США, Японія і Південна Корея вимагають термінового скликання Ради Безпеки ООН у зв'язку з проведенням Північною Кореєю запуску ракети.