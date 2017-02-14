"Фальшива розкіш": в Іспанії викрили автомайстерню, в якій підробляли елітні автомобілі
13:44, 14 лютого 2017Світ
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Фальшиві "Феррарі" і "Ламборгіні" створювали з машин середньої цінової категорії.
Іспанська поліція викрила автомайстерню, в якій підробляли елітні автомобілі / скріншот
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
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Нелегальну майстерню, яка підробляла елітні автомобілі, викрили на північному сході країни.
Майстри встановлювали на них дорогі деталі і підробляли документи, а потім продавали фальшивки через Інтернет.
Трьох горе-майстрів правоохоронці заарештували.
Іспанська поліція викрила автомайстерню, в якій підробляли елітні автомобілі
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