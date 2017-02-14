"Фальшива розкіш": в Іспанії викрили автомайстерню, в якій підробляли елітні автомобілі

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Нелегальну майстерню, яка підробляла елітні автомобілі, викрили на північному сході країни.

Майстри встановлювали на них дорогі деталі і підробляли документи, а потім продавали фальшивки через Інтернет.

Трьох горе-майстрів правоохоронці заарештували.