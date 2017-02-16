"Винен Держдеп": МЗС "дружньої" Росії попередило своїх громадян про небезпеку поїздок до 111 країн

Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

«Настійно рекомендуємо російським громадянам при плануванні поїздок за кордон ретельно зважувати всі ризики, особливо якщо є підстави припускати наявність претензій до них з боку американських правоохоронних органів. У першу чергу це відноситься до виїзду в країни, що мають з США договори про видачу (список таких держав розміщений на сайті Держдепартаменту)», - йдеться в повідомленні.

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До списку входять країни Європи, Єгипет, Туреччина, Індія, Шрі-Ланка, Таїланд, Ізраїль та інші країни.

У повідомленні говориться, що «всупереч нашим численним закликам налагодити російсько-американське співробітництво між компетентними органами на основі двостороннього Договору про взаємну правову допомогу у кримінальних справах (від 1999 року), як і раніше, фіксуються випадки неприйнятної практики «полювання» за росіянами по всьому світу».

Кількість інцидентів такого роду перевищила три десятки.