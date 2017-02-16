"Винен Держдеп": МЗС "дружньої" Росії попередило своїх громадян про небезпеку поїздок до 111 країн
МЗС Росії попередило росіян про загрозу затримання або арешту за запитами правоохоронних органів та спеціальних служб США в третіх країнах.
Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.
«Настійно рекомендуємо російським громадянам при плануванні поїздок за кордон ретельно зважувати всі ризики, особливо якщо є підстави припускати наявність претензій до них з боку американських правоохоронних органів. У першу чергу це відноситься до виїзду в країни, що мають з США договори про видачу (список таких держав розміщений на сайті Держдепартаменту)», - йдеться в повідомленні.
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До списку входять країни Європи, Єгипет, Туреччина, Індія, Шрі-Ланка, Таїланд, Ізраїль та інші країни.
У повідомленні говориться, що «всупереч нашим численним закликам налагодити російсько-американське співробітництво між компетентними органами на основі двостороннього Договору про взаємну правову допомогу у кримінальних справах (від 1999 року), як і раніше, фіксуються випадки неприйнятної практики «полювання» за росіянами по всьому світу».
Кількість інцидентів такого роду перевищила три десятки.