Екс-генсек НАТО: Два відсотки на оборону - міфічне число

Про це повідомляє DW.

Він зазначив, утім, що ставити конкретні планки щодо витрат на оборону, як-от вимога США до союзників у НАТО виділяти на це не менше двох відсотків валового внутрішнього продукту, не мають логічних пояснень.

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"Я не вірю в цю цифру, це міфічне число, яке начебто має вирішити проблему (безпеки, - Ред.). Щоб досягнути цього показника, необхідна єдність парламентів країн-членів НАТО. А для цього необхідно мати чітку схему того, як ці гроші використовуватимуть для оборони", - вказав він.

Солана також зачепив питання безпекової політики адміністрації президента США Дональда Трампа. На його думку, з боку американського президента лунало чимало неоднозначних заяв, тож кращим шляхом є "почекати та побачити реальні кроки".