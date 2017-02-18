У Флориді атакували кортеж Трампа - ABC News
У кортеж президента США Дональда Трампа, який рухався з аеропорту Палм-Біч (Флорида - УНІАН.), кинули камінь.
У кортеж кинули камінь, але він влучив у сусідній з президентським автомобіль, пише телеканал ABC News у своєму Twitter.
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Зазначається, що лімузин глави американської держави не постраждав. Спецслужби проводять розслідування інциденту.
"Секретна служба проводить розслідування після того, як у машину з кортежу президента Трампа у Флориді вдарився якийсь предмет", — йдеться у повідомленні. Згодом з'ясувалося, що то камінь.
Раніше американський телеканал CNN зробив сюжет про те, що станеться, якщо новообраний президент США Дональд Трамп буде убитий під час інавгурації, яка відбудеться 20 січня.
NEW: Secret Service investigating after vehicle in Pres. Trump's s motorcade in Florida was struck by an apparently thrown object (1/2)— ABC News (@ABC) February 17, 2017