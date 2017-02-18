У Флориді атакували кортеж Трампа - ABC News

У кортеж кинули камінь, але він влучив у сусідній з президентським автомобіль, пише телеканал ABC News у своєму Twitter.

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Зазначається, що лімузин глави американської держави не постраждав. Спецслужби проводять розслідування інциденту.

"Секретна служба проводить розслідування після того, як у машину з кортежу президента Трампа у Флориді вдарився якийсь предмет", — йдеться у повідомленні. Згодом з'ясувалося, що то камінь.

Раніше американський телеканал CNN зробив сюжет про те, що станеться, якщо новообраний президент США Дональд Трамп буде убитий під час інавгурації, яка відбудеться 20 січня.