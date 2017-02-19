ФБР проводить одразу три розслідування щодо втручання хакерів у вибори США - ЗМІ

ФБР проводить три різних розслідування у справі про вплив хакерів на президентські вибори в США, повідомляє Новое время.

"ФБР США трьома різними шляхами розслідує хакерські атаки перед президентськими виборами", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що найсуттєвіше просунулися агенти в Піттсбурзі, які намагаються встановити особи людей, які зламали комп'ютерні системи Демократичної партії в 2015-2016 роках. Разом з тим, Міністерство юстиції США поки визнало зібрані дані недостатніми для передачі справи в суд.

Інше розслідування веде офіс ФБР в Сан-Франциско. Там агенти намагаються ідентифікувати хакерів, які назвали себе Гуччифер-2. Саме вони викрали і опублікували електронні листи Джона Подеста, який очолював виборчий штаб Хілларі Клінтон.

Офіс у Вашингтоні в свою чергу намагається отримати дані у інформаторів ФБР і збирає дані, перехоплені з-за кордону.

Слідчі ФБР також вивчають фінансові перекази російських компаній, пов'язаних з людьми з оточення Дональда Трампа, а також інвестиції громадян Росії в зарубіжні компанії, спрямовані через посередників.

Разом з тим зазначається, що наразі невідомо, хто саме знаходиться під підозрою ФБР.

Як повідомляв УНІАН, Центральне розвідувальне управління США прийшло до висновків, що хакерські атаки з боку Росії на офіційні установи в США під час президентської кампанії були спрямовані безпосередньо на підтримку Трампа, а не на дискредитацію самого процесу демократичних голосувань.

29 грудня США ввели стосовно РФ санкції у зв'язку з атаками хакерів під час виборів американського президента.