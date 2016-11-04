ФБР вивчає фальсифіковані документи проти кампанії Клінтон у рамках справи щодо спроби Росії зірвати вибори у США - ЗМІ

Федеральне бюро розслідувань і розвідка США вивчають фальсифіковані документи, які направлені на дискредитацію Гілларі Клінтон, у рамках розслідування щодо спроби Росії зірвати президентські вибори у США. Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

ФБР також, в рамках розслідування можливих хакерських атак РФ, попросили чиновників Демократичної партії надати копії інших ймовірно підроблених документів, які були поряд з іншими електронними листами та справжніми документами в ході хакерської атаки.

Видання повідомляє, що за словами сенатора Тома Карпера, в одному із підроблених документів – ніби то лист Карпера до Клінтон, йдеться, що "ми не дозволимо, щоб ви програли ці вибори". Зазначається, що сенатор також є демократом.

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За інформацією джерел, фальшивий лист Карпера є одиним із документів, які редставлені ФБР і мін'юсту США для вивчення.

При цьому, речник сенатора Карпера відмовився коментувати цю інформацію. У ФБР підтвердили "отримання скарги про нібито підроблені листи", пов'язані з виборами, але відмовився від подальших коментарів.

Посадові особи розвідки США попередили, що кампанія, на їхню думку, підтримується російським урядом, щоб підірвати довіру до президентських виборів США і може вийти за межі зламу поштових систем Демократичної партії. Зокрема, це може включати в себе розміщення вигаданих доказів шахрайства на виборах або іншої дезінформації напередодні голосування 8 листопада.

Нагадаємо, ФБР виявило нові листи у справі кандидата у президенти від Демократичної партії Гілларі Клінтон, які можуть бути пов’язані із справою щодо листування Клінтон. Листи були виявлені в комп’ютері колишнього конгресмена Ентоні Вінера. Виявлені листи пов’язані із перебуванням Гілларі Клінтон на посаді держсекретаря.