WikiLeaks опублікував другу частину листування голови штабу Клінтон

Сайт WikiLeaks 10 жовтня опублікував другу частину листування голови передвиборчого штабу кандидата в президенти США Гілларі Клінтон Джона Подеста.

На сайті опубліковано 2086 листів Подеста, який раніше був також соратником екс-президента США Біла Клінтона.

Переважна більшість листів датована 2015 роком, втім також є листи і цьогорічні.

Читайте такожЯкщо президентом стане Клінтон: екс-посол США у РФ прокоментував можливість поставок зброї УкраїніПриміром, в одному із листів обговорюється імідж президента США Барака Обами в порівнянні із сенатором Джоном Маккейном.

В той же час, як зазначає CNN, у листах також обговорюється і стаття New York Times 2015 року, в якій йдеться про ніби то зв’язок між пожертвами до Фонду Клінтон та російського урану, виробництва компанії Uranium One.

Як повідомляв УНІАН, сайт WikiLeaks в липні опублікував 30 322 електронних листів і прикріплених до них документів, відправлених з особистого сервера кандидата в президенти США Хілларі Клінтон. Листи були відправлені під час її перебування на посаді держсекретаря США і охоплюють період з 30 червня 2010 року до 12 серпня 2014 року. Всього листування Клінтон налічує 50 547 сторінок.