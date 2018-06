WikiLeaks опублікував другу частину листування голови штабу Клінтон

Сайт WikiLeaks 10 жовтня опублікував другу частину листування голови передвиборчого штабу кандидата в президенти США Гілларі Клінтон Джона Подеста.

На сайті опубліковано 2086 листів Подеста, який раніше був також соратником екс-президента США Біла Клінтона.

Переважна більшість листів датована 2015 роком, втім також є листи і цьогорічні.

Читайте такожЯкщо президентом стане Клінтон: екс-посол США у РФ прокоментував можливість поставок зброї УкраїніПриміром, в одному із листів обговорюється імідж президента США Барака Обами в порівнянні із сенатором Джоном Маккейном.

