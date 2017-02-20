Трамп чекає збільшення військових витрат від НАТО до кінця року - Пенс

Президент США Дональд Трамп очікує результатів щодо підвищення військових витрат від країн-членів НАТО до кінця року. Про це заявив віце-президент США Майкл Пенс на прес-конференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі, передає «Європейська правда».

"Америка буде виконувати свою частину роботи, але європейська оборона потребує прихильності європейських країн так само, як нашої...президент Трамп очікує результатів від 27 країн-членів альянсу до кінця року", - сказав Пенс.

При цьому Пенс запевнив, що США не збираються відмовлятися від своїх зобов’язань в рамках трансатлантичного партнерства.

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"Нам треба витрачати більше, але необхідно також підвищити раціональність витрат, які ми направляємо на оборону", - сказав Пенс.

Раніше, віце-президент США Майк Пенс від імені президента Дональда Трампа вимагав від союзників по НАТО збільшити витрати на оборону до 2% ВВП.

17 лютого Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив переконання, що всі 28 країн-членів Альянсу досягнуть поставленої на саміті НАТО у Вельсі у 2014 році мети й витрачатимуть на оборону 2% ВВП.