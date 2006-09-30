95% ізраїльських військ вже залишили Ліван
11:33, 30 вересня 2006Світ
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Ізраїль повністю виведе війська з Лівану в неділю, 1 жовтня.
Як передає РІА «Новости», про це командувач тимчасовими силами ООН у Лівані (ЮНІФІЛ) генерал Ален ПІЛЛІГРІНІ повідомив главі ліванського уряду Фуаду АС-СИНЬЙОРУ.
Військові дії в Лівані завершилися 14 серпня, проте Ізраїль зберіг свою військову присутність в цій країні. Вона скорочувалося у міру введення до південних районів Лівану підрозділів ліванської армії і збільшення чисельності військ ЮНІФІЛ.
До теперішнього часу 95% ізраїльських військ вже залишили Ліван. Проте вони, як і раніше, утримують 10 позицій, розташованих поблизу лівано-ізраїльського кордону.
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