Ізраїль повністю виведе війська з Лівану в неділю, 1 жовтня.

Як передає РІА «Новости», про це командувач тимчасовими силами ООН у Лівані (ЮНІФІЛ) генерал Ален ПІЛЛІГРІНІ повідомив главі ліванського уряду Фуаду АС-СИНЬЙОРУ.

Військові дії в Лівані завершилися 14 серпня, проте Ізраїль зберіг свою військову присутність в цій країні. Вона скорочувалося у міру введення до південних районів Лівану підрозділів ліванської армії і збільшення чисельності військ ЮНІФІЛ.

До теперішнього часу 95% ізраїльських військ вже залишили Ліван. Проте вони, як і раніше, утримують 10 позицій, розташованих поблизу лівано-ізраїльського кордону.