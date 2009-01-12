Обаму, його дружину і Буша на репетиції зіграли військові (фото)

Сьогодні у Вашингтоні відбулася репетиція церемонії інавгурації нового Президента США Барака ОБАМИ.

Як передає радіостанція "Эхо Москвы", репетиція церемонії інавгурації та урочистого параду тривала близько п`яти годин.

Б.ОБАМУ і обраного віце-президента Джозефа БАЙДЕНА в церемонії замінили двоє військових розвідників, схожих на них за ростом, статурою і кольором шкіри. З їхньою допомогою організатори відрепетирували і складення Президентом США присяги. Майбутню першу леді Мішель ОБАМУ і нинішнього Президента Джорджа БУША також грали американські військові. Дочок новообраного Президента США на час репетиції замінили двома їхніми однолітками.

Щоб уникнути плутанини, всіх акторів забезпечили білими табличками, на яких було написано, яку роль вони виконують.

Загальна вартість інавгурації, як очікується, становитиме близько 40 мільйонів доларів.