Активістка Femen з оголеними грудьми намагалася зірвати виступ Ле Пен в Парижі (фото)

Як повідомляє Le Monde, молода жінка, перед тим, як її вивела охорона, неодноразово вигукувала фразу, яка була написана на її оголених грудях: "Марін – фіктивна феміністка!".

Нагадаємо, за інформацією іноземних ЗМІ, французька поліція взяла під варту охоронця і голову передвиборного штабу кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен у справі про нецільове використання коштів ЄС.

Європейське бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF) раніше встановило, що голова партійного кабінету Ле Пен Катрін Гризе і охоронець Тьєрі Лежье були фіктивно найняті в якості помічників європарламентаря.

Грізе заробила 298,5 тис. євро, які Ле Пен повинна була відшкодувати до 31 січня. Заробіток Леж'е в розмірі 41,5 тис. євро необхідно повернути до 28 лютого.