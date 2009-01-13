Washington Post: режим Путіна реалізує імперіалістичну програму

Росія використовуючи експорт енергоресурсів як засіб для поділу Європи та послаблення тих держав, які РФ і досі вважає своїми законними підданими, починаючи з України.

Про це пише газета “The Washington Post” (США) у статті „Холодна війна пана Путіна”.

“Режим пана ПУТІНА, на переконання видання, очевидно, збирається використати залежність Європи від російських енергоресурсів для реалізації своєї імперіалістичної та антизахідної геополітичної програми”. “Єдина можлива раціональна відповідь – це негайне прискорення пошуку альтернативних джерел енергоносіїв Євросоюзом – і суттєвіша підтримка тих країн, які Росія прагне підкорити”, - підкреслює “The Washington Post”.