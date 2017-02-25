США вперше направлять в Європу винищувачі F-35

Про це розповів журналістам глава Бойового командування ВПС США генерал Герберт Карлайл, повідомляє ТАСС.

За його словами, такі ж винищувачі збираються в перспективі направити також в Азіатсько-Тихоокеанський регіон і на Близький Схід.

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"Я б очікував їх розгортання навесні-влітку. Європа, звісно, є тим місцем, куди ми хотіли б спрямувати ці літаки. Тому я бачу, що це відбудеться", - сказав Карлайл.

"Крім того, у нас є плани направити їх у Тихоокеанський регіон. І у нас є плани направити їх на Близький Схід у не настільки віддаленому майбутньому", - заявив Карлайл. При цьому він уточнив, що таке розгортання на Близькому Сході відбудеться не в поточному році, а пізніше.

У США F-35 випускається в трьох різних модифікаціях: для ВПС, ВМС і Корпусу морської піхоти. Модель для морпіхів здатна здійснювати вертикальний зліт і посадку. Разом з США у проекті її створення F-35 беруть участь вісім країн: Австралія, Великобританія, Данія, Італія, Канада, Нідерланди, Норвегія та Туреччина. Крім того, передбачається придбання літака ще Ізраїлем і Японією.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді Boeing представив проект винищувача шостого покоління.