Робота іранського режисера, який критикував Трампа, отримала "Оскар" як кращий фільм іноземною мовою

Про це було оголошено в ході церемонії в Лос-Анджелесі, пише Дождь.

Читайте також"Громадянство – не індикатор терористичної активності": спецслужби США розкритикували міграційний указ Трампа

Сам Фархаді в Каліфорнію на церемонію не приїхав, тим самим висловивши протест проти міграційного указу президента США Дональда Трампа, який забороняє в'їзд в країну громадянам Ірану та ще шести країн. Указ був пізніше заблокований судами, але Трамп пообіцяв підписати нове розпорядження, що стосується жителів держав, згаданих у початковому документі.

На церемонії представники режисера зачитали його звернення, в якому він подякував за нагороду і зазначив, що його відсутність — це «данина поваги до жителів моєї країни і ще шести інших країн, до яких проявили неповагу».

Iran director Asghar Farhadi wins his second #Oscars for best foreign film The Salesman but is not there to receive it due to #MuslimBan. pic.twitter.com/xpdcvq018g