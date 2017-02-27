Робота іранського режисера, який критикував Трампа, отримала "Оскар" як кращий фільм іноземною мовою

06:11, 27 лютого 2017
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Картина «Комівояжер» іранського режисера Асгара Фархаді отримала «Оскар» як кращий фільм іноземною мовою.

REUTERS

Про це було оголошено в ході церемонії в Лос-Анджелесі, пише Дождь.

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Сам Фархаді в Каліфорнію на церемонію не приїхав, тим самим висловивши протест проти міграційного указу президента США Дональда Трампа, який забороняє в'їзд в країну громадянам Ірану та ще шести країн. Указ був пізніше заблокований судами, але Трамп пообіцяв підписати нове розпорядження, що стосується жителів держав, згаданих у початковому документі.

На церемонії представники режисера зачитали його звернення, в якому він подякував за нагороду і зазначив, що його відсутність — це «данина поваги до жителів моєї країни і ще шести інших країн, до яких проявили неповагу».

В минулому році фільм «Комівояжер» отримав премію Каннського фестивалю за кращий сценарій і кращу чоловічу роль.

У 2012 році інша картина Фархаді — «Розлучення Надера і Сімін» — отримав «Оскар» як кращий іноземний фільм.

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Новина в сюжеті: Оскар 2017
Теги: #фільм#Оскар