"Меркель-мамонт і Трамп-ґвалтівник": традиційний карнавал весни пройшов у Німеччині (фоторепортаж)

Перед учасниками фестивалю стали канцлер Німеччини Ангела Меркель в образі мамонта, американський президент Дональд Трамп, який ґвалтує Статую Свободи, надутий європолітик Мартін Шульц, Марін Ле Пен поруч з Адольфом Гітлером і багато інших.

Скульптури для карнавалу створюють з пап'є маше. Фестиваль відбувається щороку напередодні початку весни.

Довідка. Розенмонтаг (з німецької "рожевий понеділок") - традиційне весняне свято, дата якого пов'язана в Німеччині з настанням піку карнавального часу.

До числа відомих міст, в яких найбільш широко відзначається Розенмонтаг, відносяться Дюссельдорф, Кельн і Майнц. В цих і деяких інших містах, наприклад у Нюрнберзі, Розенмонтаг фактично є вихідним і святковим, хоча офіційно вважається формально робочим днем.

Після святкування Розенмонтага настає пристрасний час в житті церкви, коли не відзначається жодних великих свят, не відбувається жодних великих подій.