Цуценя-смертник: бойовики ІДІЛ відправили до іракських військових "зарядженого" вибухівкою песика – ЗМІ (відео)

Члени екстремістського угрупування «Ісламська Держава» прикріпили до цуценяти вибухівку та підіслали тварину до військових Народного ополчення Іраку, пише International Business Times з посиланням на Iraqi News.

Відео, на якому видно цуценя із примотаною на спині вибухівкою опублікували іракські військові, які вчасно знешкодили заряд та врятували цуценя.

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"Це, здається, перший випадок, коли терористичне угруповання використало тварину в якості терориста-смертника", – йдеться у повідомленні видання.