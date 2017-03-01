Російська авіація завдала авіаудару по союзниках США в Сирії – Reuters

Як повідомляє Reuters з посиланням на командувача силами США в Іраку, підтримувані США повстанці зазнали втрат.

Генерал-лейтенант армії США Стівен Таунсенд вважає, що російсько-сирійська авіація переплутала позиції ІДІЛ з позиціями сил Сирійської Арабської коаліції.

Села, що зазнали авіаудару, близькі до Ель-Баб і знаходяться в 15 або 20 км від міста Мембідж, уточнив Таунсенд.

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Міністерство оборони Росії не надало оперативних коментарів.

Сили в США в цьому районі спостерігали удари і військові США викликали своїх російських колег через аварійні лінії, після чого бомбардування припинилося, додав Таунсенд.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого повітряно-космічні сили Росії завдали удару по турецьких військових у Сирії в ході операції проти бойовиків «Ісламської держави», в результаті чого загинули троє військовослужбовців, ще 11 дістали поранення. У Міноборони РФ заявили про «ненавмисний» удар.