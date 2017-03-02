Віце-президент США Пенс не має планів зустрічатися з Путіним

Про це він сказав в ефірі телеканалу Fox News.

Зокрема, ведучий програми "The O'Reilly Factor" Білл О'Райлі, який раніше у спілкуванні з президентом США Дональдом Трампом назвав Путіна "вбивцею", припустив, що після того інциденту від президента РФ нічого не було чути. У цьому зв'язку О'Райлі звернувся до Пенса, сказавши, що той повинен поїхати і поговорити з Путіним.

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"З моєї сторони немає планів, але ми висловили рішучу підтримку НАТО, і ми також дали дуже чітко зрозуміти, що дві справи є дійсними: ми продовжуватимемо домагатися, щоб Росія несла відповідальність задля припинення насильства на сході України, але одночасно наш президент продовжує вважати, що існує спосіб, що ми знайдемо спільне підґрунтя з Росією, і особливо у боротьбі проти "Ісламської держави" в Сирії та Іраку. Він налаштований слідувати цьому", - заявив Пенс.