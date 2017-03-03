У сирійській Пальмірі важко поранено російського генерала - ЗМІ

Його спецрейсом доставили у військовий госпіталь ім. Бурденка в Москві, передає "Фонтанка.ру".

За даними ЗМІ, генерал-майор Мілюхін постраждав близько тижня тому. Підірвавшись на міні, він втратив обидві ноги й очі. На місці він отримав першу допомогу, але після погіршення стану його перевезли в Москву. "Фонтанка" стверджує, що це перший російський генерал, який поранений в Сирії.

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"Він у нас. Сказати більше ми не маємо права", – повідомили виданню в 56-му відділенні російського госпіталю.

Звання генерал-майора Мілюхіну присвоєно указом Путіна від 11 грудня 2015 року. За даними відкритих джерел, він перебуває в підпорядкуванні у генерал-полковника Андрія Картаполова, який керує угрупованням російських військ у Сирії. Мілюхін відповідав за розробку бойових операцій і контролював їхнє виконання. Сам Картаполов на початку лютого був помічений на лінії фронту біля Пальміри.

Як повідомляв УНІАН, у Сирії внаслідок підриву автомобіля 16 лютого загинуло 4 російських військових. Автомобільна колона сирійських військ, в якій було авто з російськими військовими радниками, їхала з району аеродрому Тіяс у напрямку міста Хомс.