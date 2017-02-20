У Сирії загинули четверо російських військових

У Сирії в результаті вибуху автомобіля загинули 4 російських військових. Це сталося ще 16 лютого. Про це повідомили в Міноборони РФ.

«16 лютого 2017 року в Сирійській Арабській Республіці в результаті підриву автомобіля на радіокерованому фугасі загинули четверо російських військовослужбовців», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що автомобільна колона сирійських військ, в якій був автомобіль з російськими військовими радниками, виходила із району аеродрому Тияс в напрямку міста Хомс.

Читайте такожРосія домовилася із Сирією про розширення бази ВМФ РФ у Тартусі

Радіокерований снаряд в автомобілі російських військових спрацював після того, як колона проїхала близько 4 км.

Нагадаємо, у Сирії влітку 2016 року загинув капітан артилерійських військ з Татарстану Марат Ахметшин.

Раніше повідомлялось, про щонайменше 23 російських військовослужбовців, загиблих в ході операції в Сирії. У грудні 2016 року стало відомо, що військовий з Кабардино-Балкарії Едуард Сокуров загинув 1 жовтня 2015 року — в першу добу після того, як було оголошено про початок спецоперації.