США протягом трьох років проводили кібератаки на сервери Північної Кореї

Зазначається, що екс-президент США Барак Обама під час свого президентства доручив створити спеціальну програму по кібератаках проти Пхеньяну, щоб зривати тестові запуски балістичних ракет, що проводяться державою, як повідомляє The New York Times.

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В результаті цієї політики Вашингтона число невдалих ракетних пусків Північної Кореї значно зросла: ракети стали частіше вибухати, відхилятися від курсу і падати в море.

При цьому видання відзначає, що останні успішні пуски ракет Пхеньяну демонструють зниження ефективності впливу з боку американських спецслужб.

Як повідомляв УНІАН, КНДР здійснила запуск балістичної ракети в напрямку Японського моря.