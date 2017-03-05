У США вирішили зменшити фінансову допомогу іншим країнам

Про це повідомляє Fox News з посиланням на главу адміністративно-бюджетного управління Білого дому Міка Малвейні.

Він розповів, що скорочення обсягу виділених коштів дозволить адміністрації Трампа заощадити кошти, необхідні на збільшення витрат на оборону.

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Крім того, Малвейні зазначив, що цей захід дозволить витрачати ті кошти, які раніше йшли за кордон, усередині країни.

"Головна ідея тут елементарна: чим менше витрачається грошей за кордоном, тим більше буде витрачено всередині країни", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно сенатор Маккейн закликав Трампа надати Україні летальне озброєння.