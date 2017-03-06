"Він не зробив нічого такого": прокремлівськи налаштована Ле Пен не вважає Путіна загрозою для Європи

"Я не вірю в це абсолютно. Я думаю, це великий обман", - сказала вона в інтерв'ю американському телеканалу CBS, передає Русская служба ВВС.

За словами Ле Пен, більшою загрозою безпеки Європи є політика "холодної війни", яка, за її словами, "штовхає Росію в руки Китаю".

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Відповідаючи на питання кореспондента, чи вважає вона президента Росії Володимира Путіна вбивцею і загрозою для Європи та всього регіону, вона сказала, що "Путін не зробив нічого такого, що дозволяло б зробити подібні висновки".

Як повідомлялося, європарламент позбавив Ле Пен імунітету, тепер їй загрожує кримінальна відповідальність. Також відомо, що французька поліція взяла під варту охоронця і голову передвиборного штабу кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен у справі про нецільове використання коштів ЄС.