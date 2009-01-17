США допоможе Ізраїлю роззброїти ХАМАС

США і Ізраїль підписали меморандум про взаєморозуміння, покликаний зупинити потоки зброї до сектора Газу і тим самим забезпечити умови для припинення вогню. Документ був підписаний у Вашингтоні держсекретарем США Кондолізою Райс і міністром закордонних справ Ізраїлю Ципі Лівні, передає Associated Press.

США вважають, що "саме безперервна контрабанда зброї і боєприпасів для ХАМАС і інших терористичних угруповань в секторі Газа є прямою причиною нинішніх військових дій" в анклаві, йдеться в заяві держдепартаменту США щодо меморандуму.

За словами офіційного представника держдепартаменту Шона Маккормака, підписаний у Вашингтоні документ є "загальною програмою", спрямованою на забезпечення умов для припинення бойових дій у секторі Газа. "Перешкодити переозброєнню "Хамас" - одна з ключових умов, що відкриває можливість припинення вогню", - зазначив представник держдепу.

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