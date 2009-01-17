Китай забруднив 80% своїх територіальних вод

Китай забруднив більше 80% своїх територіальних вод, повідомляє у п`ятницю агентство Сіньхуа з посиланням на доповідь уряду КНР.

У документі визнається, що основна проблема - надмірна кількість каналізаційних відходів, що викидаються в моря, які дають багату поживу для зростання мікроводоростей. Останні, в свою чергу, поглинають кисень з води, тому задихаються представники морської флори і фауни.

Бурхливе зростання синьо-зелених мікроводоростей в 2008 році було зафіксоване на 13,7 тисячах квадратних кілометрах узбережних вод материкового Китаю.

Поширення цієї шкідливої флори зірвало проведення олімпійських змагань з веслування в місті Циндао. Організаторам змагань через нашестя водоростей довелося змінювати маршрут гонок.

РІА “Новости”