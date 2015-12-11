Посол США в РФ: російські реалії в галузі дотримання прав людини пригнічують

Про це заявив американський посол Джон Теффт, передають РИА Новости.

"Протягом багатьох років права людини залишаються на порядку денному світового співтовариства, зокрема частиною діалогу між США і Росією. Ми сподіваємося, що люди у всіх країнах світу, включаючи Росію, врешті-решт будуть володіти правами людини в повному обсязі", — йдеться в заяві Теффта з нагоди міжнародного Дня прав людини.

За словами Теффта "завдяки зусиллям багатьох сміливих людей в Росії триває боротьба за дотримання прав людини".

"Так, гідні захоплення Наталія Таубіна (фонд "Громадський вердикт") і Людмила Алексєєва (Московська Гельсінкська група), які були удостоєні міжнародних нагород за діяльність у галузі захисту прав людини", — зазначив Теффт.

Однак, незважаючи на ці гідні наслідування приклади боротьби за права людини в Росії, у нас викликають занепокоєння закони про так званих іноземних агентів і небажані" іноземні організації, порушення прав ЛГБТ і ряд інших проблем", — додав посол США.

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"Нас турбує звуження простору для громадянського суспільства і утиски в цій сфері, які продовжуються після того, як понад 100 російських неурядових організацій були внесені до списку "іноземних агентів". Цей перелік включає деякі найбільш авторитетні російські правозахисні організації, наприклад, "Меморіал", діяльність якого спрямована на збереження пам'яті про жертви політичних репресій", — заявив Теффт.

Він нагадав, що в 1948 році Радянський Союз підписав Загальну декларацію прав людини ООН, а потім брав участь у Нараді з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ, на основі якого згодом була утворена ОБСЄ), взявши на себе зобов'язання в галузі прав людини".

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"Ці зобов'язання особливо актуальні в День прав людини, а сьогоднішні російські реалії пригнічують", — резюмував Теффт.