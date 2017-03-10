Польща відмовилася підписувати підсумкову декларацію саміту ЄС через Туска

Прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло заявила, що не буде підписувати підсумкову декларацію саміту Євросоюзу, тому що рішення про переобрання Туска було прийнято проти волі Польщі, пише Reuters.

За її словами, через відсутність підпису польської сторони саміт не можна буде вважати завершеним.

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При цьому, як заявили чиновники ЄС, відмова Польщі від підписання документа не буде мати ніяких юридичних наслідків, зазначає видання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 з 28 глав держав і урядів країн-членів Європейського Союзу в ході саміту ЄС переобрали Туска головою Європейської ради на другий термін.

59-річний польський політик, екс-прем'єр-міністр Польщі Туск буде займати посаду голови Європейської ради до 2019 року.

Прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло напередодні саміту Євросоюзу написала лист лідерам ЄС із закликом відмовитися від підтримки кандидатури Туска на його переобрання.

У ньому йдеться, що Туск, перебуваючи на посаді глави Євроради, "грубо порушив" принципи політичного нейтралітету і втрутився у внутрішні справи Польщі.

Зокрема, критика на його адресу пов'язана з тим, що Туск фактично висловився на підтримку запровадження Брюсселем санкцій проти Варшави у зв'язку із звинуваченнями у відмові дотримуватися "верховенство закону і стандартів демократії", які лунають на її адресу.