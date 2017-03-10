CNN підготував репортаж про вплив Путіна на вибори у США (відео)
15:44, 10 березня 2017Світ
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Американський телеканал CNN підготували матеріал про президента Росії Володимира Путіна.
CNN покаже репортаж про Путіна / Скріншот
Репортаж називається "Наймогутніша людина світу", передає телеканал CNN.
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У матеріалі піднімуть питання, чи використовував російський президент свою владу, щоб президентом США став саме Дональд Трамп.
Показ спецрепортажу про Володимира Путіна відбудеться 13 березня о 21:00 за місцевим часом.
Раніше розвідка США розсекретила частину доповіді, в якій йдеться про втручання особисто президента Росії Володимира Путіна у вибори президента Сполучених Штатів.
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