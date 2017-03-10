CNN підготував репортаж про вплив Путіна на вибори у США (відео)

Репортаж називається "Наймогутніша людина світу", передає телеканал CNN.

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У матеріалі піднімуть питання, чи використовував російський президент свою владу, щоб президентом США став саме Дональд Трамп.

Показ спецрепортажу про Володимира Путіна відбудеться 13 березня о 21:00 за місцевим часом.

Раніше розвідка США розсекретила частину доповіді, в якій йдеться про втручання особисто президента Росії Володимира Путіна у вибори президента Сполучених Штатів.