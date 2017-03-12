Трампу дали день: Конгрес вимагає доказів прослуховування телефонів Обамою у понеділок

У США Конгрес дав президенту Дональду Трампа день для надання доказів щодо прослуховування його телефону екс-президентом країни Бараком Обамою. Про це пише AP з посиланням на працівників Конгресу.

Зазначається, що комітет з розвідки палати представників Конгресу США зажадав від Білого дому доказів до понеділка.

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Запит був направлений листом голови комітету, республіканця Девіна Нуньєса і демократа Адама Шиффа.

Нагадаємо, Трамп у своєму Twitter звинуватив Обаму в прослуховуванні його телефонної лінії в «Трамп-тауер» перед перемогою на виборах.

«Жахливо! Тільки що дізнався, що Обама прослуховував мої телефонні лінії в Trump Tower незадовго до перемоги. Нічого не знайшов. Це маккартизм!», – написав Трамп. При цьому Трамп не навів конкретних доказів того, що його телефонні лінії прослуховувалися.

Пізніше, колишній директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер спростував заяви про можливе прослуховування розмов нинішнього президента США Дональда Трампа під час його передвиборчої кампанії у 2016 році.