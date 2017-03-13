"Всьому є межа": влада ФРН попередила Анкару про відповідальність за агітацію у Німеччині

Про це керівник німецького відомства заявив у програмі Bericht aus Berlin телеканалу ARD, передає Deutsche Welle.

Турецьким агітаційним кампаніям "не місце в Німеччині", - підкреслив він, додавши, що він особисто "в політичному плані категорично проти" подібних заходів у ФРН. Де Мезьєр зазначив також, що в самій Туреччині існує норма, згідно з якою проведення політичних агітаційних кампаній за кордоном заборонено, однак, щоб обійти це правило, політики часто намагаються не пов'язувати свої виступи з майбутніми в країні голосуваннями.

Читайте такожУ Роттердамі кінна поліція розігнала кілька сотень турків (фото)

Де Мезьєр висловив упевненість, що "всьому є межа". Межі дозволеного - дуже "чіткі" і детально прописані в Кримінальному кодексі ФРН, зазначив він. "Особи, які ганьблять або дискредитують Німеччину або її Основний закон, підлягають судовому переслідуванню", - пояснив міністр.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган порівняв політику ФРН щодо Анкари з методами націонал-соціалістів. Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель (Angela Merkel) назвала слова політика "недоречними" і невиправданими.

16 квітня в Туреччині пройде референдум щодо конституційних змін з метою переходу від парламентської до президентської республіки. На початку березня три німецькі міста - Кельн, Гаггенау і Frechen - відмовилися надати майданчики для агітації двом турецьким міністрам.