У США з’явилась інструкція для міст-"заповідників", які прихистили іммігрантів

У США генпрокурор штату Нью-Йорк Ерік Шнайдерман опублікував інструкцію для "міст-заповідників" по легальній протидії новому міграційному указу президента США Дональда Трампа, пише Bloomberg.

Згідно з його заявою, поліція має виконувати прохання працівників служб про затримання іммігрантів тільки тоді, коли правоохоронним органам пред'явили відповідний судовий ордер.

«Поліцейські мають право відмовитися поширювати непублічну інформацію, включаючи дату звільнення затриманого іммігранта або дату наступного засідання суду. Таким же чином поліція може не дозволяти федеральним працівникам допитувати кого-небудь тільки через "імміграційній тиск", - йдеться в тексті керівництва.

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Видання повідомляє, що тільки в штаті Нью-Йорк мігрантам надають протекцію дев'ять "міст-притулків".

Нагадаємо, 6 березня президент США Дональд Трамп підписав новий закон про тимчасову заборону на в’їзд до країни громадян низки мусульманських країн.

Згідно із новим документом, під заборону в’їзд до США віднині не підпадають ті, хто вже має візи на руках, також зі списку семи мусульманських країн, що підпадають під заборону, виключений Ірак. Документ також не містить пунктів, які віддають пріоритет для біженців-християн з мусульманських країн.